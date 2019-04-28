Kocasinanlı öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Tatlı bir rekabet içinde yarışmayı tamamlayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Necmiye Sami Yangın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Öğrencilerimizin göstermiş olduğunu üstün başarılardan ötürü onları tebrik ediyor, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitim ve öğretime her zaman verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.