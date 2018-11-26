Kocasinanlı Sporcular, Çanakkale Yolcusu

Kocasinan Belediyesi, spor kulübü sporcu ve aileleri ‘Asım'ın Nesli Ecdadının Peşinde' Projesi kapsamında Çanakkale'ye gönderdi. Çanakkale'de tarihe yolculuk edecek olmalarından dolayı büyük heyecan yaşadıklarını ve böyle bir imkanı kendilerine sunulasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden sporcu ve aileleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ettiler.

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Asım'ın Nesli Ecdadının Peşinde Projesi'nde 3. kafile Çanakkale'ye uğurlandı. İlkinde derslerinde başarı gösteren öğrencileri, ikincisinde muhtarları son olarak ise Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları, aileleri ile birlikte Çanakkale'ye gitti.

Ecdadın dillere destan mücadelesinin yaşandığı yerlere gitmenin kendilerini heyecanlandırdığını belirten sporcu ve aileler; “Çanakkale'ye gittiğimiz için çok mutluyuz. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bizlere böyle bir fırsatı sunduğu için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sporcular ve ailelerinden oluşan kafile daha sonra karayolu ile Çanakkale'ye doğru yola çıktı.