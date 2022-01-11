İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın ikametini tespit eden ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırarak evde arama yaptı. Evde bulunan H.U. gözaltına alına alınırken, yapılan aramalarda ise, 40 gram esrar, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, H.U. gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.