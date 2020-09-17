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Koçcağızlı çocuklardan 'Ayağınıza taş değmesin' kampanyası

Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı kırsal mahallelerden Koçcağız’da bir grup çocuk ve genç, Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük öncülüğünde köyün yollarındaki taş ve atıkları temizleyerek büyüklerine örnek oldu.

Kayseri'nin Talas İlçesine bağlı kırsal mahallelerden Koçcağız'da bir grup çocuk ve genç, Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük öncülüğünde köyün yollarındaki taş ve atıkları temizleyerek büyüklerine örnek oldu.


Talas Belediyesi görevlilerinin yol ve parke çalışması yaptığı Koçcağız'da çocuklar, hem belediye çalışanlarına yardım etmek hem de yaşadıkları yeri temiz tutmak için kolları sıvadı.


‘Ayağınıza Taş Değmesin' diyerek traktörle ‘Boğaz' mevkiine gelen çocuklar, yağmur ve rüzgârın dik yokuşta yola savurduğu taşlar ile diğer plastik ve kağıt atıkları topladı. Yoldan topladıkları taş ve atıkları römorka yükleyen çocuklar maske ve mesafe kurallarını uymayı da ihmal etmedi.


Çocuklardan 8 yaşındaki Kerim Koramaz, yolları atık ve taşlardan temizleyerek belediyeye yardımcı olduklarını söylerken, 14 yaşındaki Kaan Elbaş ise yaptıkları faaliyetle hem köylerini temizlediklerini hem de belediye görevlilerine yardım ettiklerini ifade etti.


11 yaşındaki İsmail Yıldırım da taşları yollardan toplayarak büyüklerine örnek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

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