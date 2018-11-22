Kök hücreler hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Dr. Alper Kemaloğlu kök hücre ve estetik de dahil kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Tıp dünyasındaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Son yılların üzerinde en çok araştırma yapılan ve tartışılan gelişmelerinden biri de kök hücre. Tıpta çığır açan ve yarının belirleyici tedavileri arasına şimdiden girmiş olan kök hücre tedavisi ile ilgili araştırmaların geçmişi çok da uzun değil. Kök hücrelerin diğer doku tiplerine farklılaşma özelliği ise daha çok son 15 yılda üzerinde çalışılan ve klinik uygulamalarda sıkça faydalanılan özellikler arasında yer alıyor. Bugün lösemi tedavisinden kalp krizinin meydana getirdiği hasarın onarılmasına kadar birçok alanda kullanılan kök hücrelerin gelecekte estetik ve plastik cerrahi de dahil olmak üzere çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki kök hücre ile ilgili bilmemiz gereken 5 önemli şey nedir? Dr. Alper Kemaloğlu kök hücre ve estetik de dahil kullanım alanları hakkında bilmeniz gerekenleri şöyle sıraladı;

Kök hücreler kısaca kendini yenileyebilen, koloni oluşturabilen ve birçok farklı doku tipine dönüşebilen hücrelerdir. Bu hücreler her bireyin vücudunda belli yerlerde lokalize halde bulunuyorlar. Doç. Dr. Alper Kemaloğlu bu durumun, tıp dünyasında kişiye ve hastalığa özel tedaviyi mümkün kılabilen en önemli silahlardan biri olacağını belirtiyor. Kemaloğlu, özellikle hasarlı hücre ve organların kendi kendini tedavisini mümkün kılmasının kök hücreyi benzersiz yapan özellikler arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Vücuttaki tüm doku tiplerine dönüşebilme özellikleri nedeniyle kök hücrelerden en çok yaralanmalar ve doku eksikliğine yol açan hastalıkların tedavisinde yararlanılıyor. Bu amaçla eksik olan doku ve organ her neyse vücut dışında üretilebiliyor ve sorunsuzca kişiye nakledilebiliyor. Üstelik kişinin kendi kök hücresinden üretilen bu dokular hiçbir ret edilme riski taşımadığından hasta başka bir ilaç da kullanmıyor. Estetik cerrahiye gelindiğinde kök hücre kullanımı adeta bir devrim niteliği taşıyor. Yaşlanmaya bağlı derideki incelme, atrofi ve ince kırışıklıkların kök hücreler ile geriye döndürülebilmesi sayesinde hastalar hem genç bir görünüm kazanıyor hem de bu etkilerin uzun süreli olması nedeniyle ek başka tedavilere ihtiyaç duymuyorlar. Yine kök hücre tedavisi erkek tipi saç dökülmesi olan hastalarda kıl foliküllerini uyarıp güçlendirerek saçların yeniden çıkmasını kolaylaştırıyor. Böylelikle uzun süren saç ekim seanslarına gitmek zorunda kalınmadan istenilen sonuç elde edilebiliyor. Kök hücrelerin estetik cerrahideki bir diğer önemli kullanım alanı ise yara izleri. Doç. Dr. Kemaloğlu, bir kez oluştuktan sonra kaybolmayan yara izlerinin eğer büyük çapta veya görünür yerdelerse kişide psikolojik olarak ciddi rahatsızlıklar yaratabildiğine dikkat çekiyor. Bunun önüne geçmek amacıyla uygulanan kök hücre tedavisinde kök hücreler yara izleri altına enjekte edilerek deride kollajen yapımı uyarılıyor ve izlerin görünümünü doğala yakın bir derecede iyileştirilebiliyor. Bu yöntem yara izleri üzerine uygulanan lazer ve diğer medikal tedavilerle kıyaslandığında çok daha iyi sonuçlar getiriyor.

Kök hücreler vücudumuzda yağda ve kemik iliğinde bulunuyor. Doç. Dr. Alper Kemaloğlu yağdan kök hücre elde etmenin çok daha kolay ve acısız bir işlem olması nedeniyle kök hücrelerin tüm dünyada en çok yağ aspirasyonundan izole edilmesi yöntemiyle elde edildiğini kaydediyor. Üstelik yağ kaynaklı kök hücreler özel tekniklerle yoğunlaştırılarak etkinlik düzeyleri daha da artırılabiliyor. Uygulaması oldukça kolay olan kök hücre elde etme işleminde kök hücreleri kendi yağ dokusundan elde edilen hastalar aynı gün veya ertesi gün hastaneden ayrılabiliyor.

Kök hücreler hastanın kendi hücreleri olduğundan vücut tarafından reddedilme riski olmadığının altını çizen Doç. Dr. Kemaloğlu, “Sadece kanser hastalarında kanser bölgesine uygulanması tavsiye etmiyoruz. Bunun dışındaki alanlarda ve diğer tüm kozmetik uygulamalarda kök hücreler güvenle kullanılabilir” dedi.