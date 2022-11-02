Kayserispor'un defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, kulüpte çok iyi bir hocalarının olduğunu söyledi.

Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ve kalecisi Cenk Gönen ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Okul önünde meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan futbolcular, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öncesinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor'un Kayseri için çok önemli bir değer olduğunu söyleyerek, futbolcuları öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kolovetsios: “Çok iyi bir hocamız var”

Bir öğrencinin “transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen nasıl böyle başarılı olundu?” sorusu üzerine Klovetsios, “Çok iyi bir hocamız var. Bununla birlikte takımda takımdaşlık ve takım ruhu oluşmuş durumda. Çok iyi karakterlerden oluşan futbolcularımız var. Birbirlerini iyi tanıyan futbolcular var. Onlarda bütün karakterlerini ortaya koyarak, çok iyi çalışarak, kendilerine gelen şansı çok iyi değerlendirerek çalışmasından sonra bu başarıyı elde ettik” şeklinde konuştu.

Dimitrios Kolovetsios, Türkiye Kupası ile ilgili sorulan soruya ise, “Bizim önemli hedeflerimizden birisi de kupada final oynamaktır. Geçen sene kupayı alamadık ama çok başarılıydık. Umarım, bu sene hedeflerimizden biri olan kupada final oynamayı gerçekleştiririz” diye cevap verdi.

Kaleci Cenk Gönen de, Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'nin kendilerini motive ettiğini ve maç içerisinde itici güç olduklarını söyledi.

Gönen ve Kolovetsios söyleşinin ardından forma ve atkı imzalayarak öğrenciler ile fotoğraf çektirdi.