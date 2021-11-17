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Kolovetsios: "Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.


Kayserispor'un defans futbolcularından Dimitrios Kolovetsios, Pazartesi günü Kayseri'de oynayacakları Göztepe maçını kazanıp ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Antrenman öncesinde açıklama yapan Kolovetsios, "İlk günden bugüne bakacak olursak daha iyi durumdayız. Fenerbahçe maçında alınan puan bizim için çok önemliydi. Şu andan itibaren Göztepe maçına bakıyoruz. Bu maça odaklandık. Bu hafta çok iyi çalışıp Göztepe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocanın isteklerini sahaya yansıtmak için çalışıyoruz" dedi.


Kolovetsios, kendi performansıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Takım için elimden gelenin en iyisini yapıp katkı sağlamak istiyorum. İlk başta işim tabiki savunma yapmak. Bunun üstüne ofansif olarak da gol ekleyebilirsem mutlu olurum" diye cevap verdi.

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