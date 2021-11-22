İhlas Haber Ajansı

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Koltuk altından, yastıktan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Z.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı.

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