Kompresörden çıkan yangın iş yerinde hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir iş yerinde, hava kompresörünün elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 6137. Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kompresörün elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine iş yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde yaralanan olmadığı tespit edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.