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Komşular arasında kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgada kullanılan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, tarafları dağıttı. Yaralı şahısta Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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