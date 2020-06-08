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Komşusunu bıçakla öldüren şahıs yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı komşusunu karnından ve göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı komşusunu karnından ve göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, A.T. ile S.Ç. arasında telefon hattından dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.'yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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