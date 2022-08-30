İhlas Haber Ajansı

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Kömürlükte çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Başaran Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin kömürlük kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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