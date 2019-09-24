Konservatuvar kayıtları sürüyor

Anadolu'nun en büyük sanat okulu olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda yeni dönem için kayıtlar devam ediyor. Kış kursu kayıtlar 27 Eylül Cuma günü sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın 27 Eylül Cuma günü sona erecek olan kış kursu kayıtlarına büyük ilgi gösteriliyor. Kayıtlar, çocuk ve yetişkin olmak üzere iki grup halinde alınıyor. Kış döneminde 9-15 yaş grubu için Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Tiyatro, Ney ve Piyano kursları açılacak. Kurslar hafta sonu 2 gün 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında verilecek.

16 yaş üstü yetişkin grubu için ise Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Ney, Piyano, Klarnet, Ud, Şan, Beste Teknikleri, Tiyatro, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği Kent Korosu ve Halk Oyunları kursları açılacak. Kurslar hafta içi 2 gün 13.00-16.00 ya da 19.00-22.00 saatleri arasında verilecek. Tüm bölümlere kesin kayıtlar yaptırılırken, korolar ve tiyatro için sınav sonrası asıl kayıtlar alınacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kış dönemi kurslarında 19 branşta 100 eğitmenle 6 bin öğrenciye eğitim verilecek. Konservatuvarın merkez ve Setenönü şubesinde yılda yaklaşık 10 bin kişi sanatsal eğitim alıyor.