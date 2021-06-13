Kayseri'nin Tomarza ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde yaylada meydana gelen olayda, konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, konteyneri saran alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.