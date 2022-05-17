Konteynerler geliyor “tarım anneleri ev'leniyor”

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanan “Tarım Anneleri Ev'leniyor” projesinde son adımlar atılıyor. Proje çerçevesinde yer alan 30 konteynerden 18'i yerine monte edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirilen toplam 1 milyon 500 bin lira bedelli proje ile Alaybeyli Mahallesi'ne kurulacak konteyner kentte sona yaklaşıldı. Mevsimlik işçi olarak çalışmak için Talas'a gelen tarım işçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilecek proje tamamlandığında her biri 21 metrekare olan 30 yaşam konteyneri, 1 eğitim konteyneri ve 1 çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanından oluşan bir konteyner kent kurulacak. Şu ana kadar 18 konteynerin yerleştirildiği projede geri kalanın kısa zaman içinde konuşlandırılması planlanıyor.

Her bir yaşam konteynerinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların bulunacağı projede çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacak. Ayrıca konulacak oyun grubu ile çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, “Talas'ın kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekânlar oluşturuyoruz. Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, mevsimlik işçiler için yılda birkaç ay kullanılacak olan konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde Acil Yardım Konteyneri olarak yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.