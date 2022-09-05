İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.K.'nın üst aramasında folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.K. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.