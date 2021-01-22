Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında O.K.Ç. yönetimindeki 38 AEB 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile beraber otomobilde bulunan bir kadında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan 2 kişi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Takla atan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.