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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi

Kayseri’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.


Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. 38 TF 544 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrularak üst geçitte bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılırken, devrilen direğin ve aracın olay yerinden kaldırılması için vinç ve çekici çağrıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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