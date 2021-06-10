Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.