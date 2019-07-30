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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallesinde meydana gelen olayda 34 SA 2240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yan yattı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.


Kazanın meydana geldiği yol kapatılıp, trafiğin bir süre tek şeritten akışı sağlandı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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