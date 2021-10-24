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Kontrolü kaybolan otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 34 ZH 3921 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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