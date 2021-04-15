Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak olan 4 karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 35.haftasında 16 Nisan 2021 Cuma günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.