İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor- Kayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.


Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Faruk Turtay. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Volkan Bayarslan oturacak.


Ceylan'a, AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.