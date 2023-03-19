Kooperatif mağdurları yardım bekliyor

Kooperatif mağdurları, kendileri için çıkarılan ve Anayasa Mahkemesi'nin sadece Kayseri'ye özgü olması sebebiyle iptal ettiği yasanın düzenlenerek yeniden çıkartılmasını istiyor. Kooperatif mağduru Gökçe Uysal, “Kanun üzerindeki birkaç değişiklikle bunca insanın sorunu kökten çözülecektir” dedi.

Kayseri'de yaşanan kooperatif sorunlarının ardından 15 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna konulan geçici 11. maddeye, 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır' ifadesi konulmuştu. Daha sonra madde Anayasa Mahkemesince sadece Kayseri'yi içermesi nedeniyle iptal edildi. Farklı illerden kooperatif mağdurları, Kayseri'de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamalarda bulunan mağdur Gökçe Uysal, “Bizler Kayseri'de, Sivas'ta, Tokat'ta, Ankara'da, Konya'da, İzmir'de ve daha başka diğer illerde konut yapı kooperatiflerinin ve kooperatifleri kurduran müteahhitlerin mağduriyet yaşattığı dar gelirli aileleriz. Konut yapı kooperatiflerinin kötü niyetli bazı yöneticilerinin ve müteahhitlerin ağına düşmüş, çoluğunun çocuğunun rızkını yapı kooperatifi çetelerinden kurtarmaya çalışan aileleriz. Daha önce bizlerin sesini bu meydanlardan duyurmuştunuz, bunun için hepinize teşekkür ederiz. Bilindiği üzere bundan bir yıl önce bazı milletvekillerimiz, bakanlarımızın danışmanları bizlerin kooperatif mağduriyetiyle ilgilendiler, sesimiz oldular. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizim sorunlarımızdan haberdar olması ve sorunun çözümü için ilgili milletvekillerine direktif vermesi üzerine 2022 Haziranı'nda mağduriyetlerimizi gidermek için bütün siyasi partilerin desteğiyle TBMM'de yasa çıkartıldı. Yasa çıkarılma sürecinde yasanın içerik metninde sıkıntı olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini, sorunları çözmeyeceğini siyasilerimize söylememize rağmen söylediklerimiz dikkate alınmayarak yasa TBMM'ye sunuldu. Bizler bunu biliyorken, kanun yapıcıların bunu bilmiyor olması sanırım imkansızdı” şeklinde konuştu.

“Zalimlerin zulmünden kurtulmak için tüm siyasi partilerden hassasiyet bekliyoruz”

İptal edilen kanun üzerinde yapılacak değişikliklerle mağduriyetlerinin ortadan kalkacağını ve bu konuda siyasi partilerden yardım beklediklerini dile getiren Uysal, “Bugün geldiğimiz noktada yasa söylediğimiz nedenlerden dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve binlerce aile yeniden yapı kooperatifi çetelerine teslim edildi. İcralar yeniden başladı. İptal edilen bu yasa, yeniden doğru bir içerikle çıkarılmadığı taktirde şimdilik on binlerce, 1-2 yıl içinde ise yüz binlerce aile kooperatif mağduru olacak. Bu dar gelirli ailelerin ocakları kooperatif çeteleri tarafından maalesef söndürülecektir. Anne, babaları bu topraklar için şehit verdikleri evlatlarının birikimleriyle aldığı evleri, yani haklarımızı kooperatif çetelerine teslim etmemek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele için örgütleneceğiz, gerekirse Ankara'ya yürüyeceğiz, gerekirse TBMM'nin kapısında yatacağız, gerekirse canımız pahasına açlık grevleri yapacağız. Sesimizi duyurup mağduriyetimiz giderilinceye kadar mücadele edeceğiz. Haklıyız ve hakkımızı alıncaya kadar susmayacağız. Çünkü bizlerin başımızı sokacağımız evimizden başka bir şeyimiz yok. Zalimlerin zulmünden kurtulmak için tüm siyasi partilerin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Zaten kanun TBMM'de, birkaç değişiklikle bunca insanın sorunu kökten çözülecektir” ifadelerini kullandı.