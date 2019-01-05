Köpek saldırısında hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazında gerginlik

Kayseri'de, köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazı öncesinde ilçe müftüsü hayvanlara şefkatin önemi hakkında vaaz verince, öğrencinin yakınları tepki gösterdi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii'ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Bu sırada, Özer'in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, 'Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.