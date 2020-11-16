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Köprüde çalışan işçileri atlayacak sandılar 'intihar girişimi' ihbarında bulundular

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, köprüde çalışan işçileri intihara teşebbüs ettiğini sanarak polisten yardım istedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, köprüde çalışan işçileri intihara teşebbüs ettiğini sanarak polisten yardım istedi.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Karayolları Kavşağında bulunan üst geçitte çalışan iki işçinin atlamaya çalıştığını sanan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde köprü üzerindeki şahısların çalışan işçi oldukları tespit edildi.


Herhangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

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