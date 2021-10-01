Memduh Büyükkılıç, tüm kurmayları ile birlikte tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi'nde sabah yürüyüşü yaptı.

Bir doktor başkan olarak güne dinç ve sağlıklı başlamak için sık sık sabah sporunun öneminden bahsederek sabah yürüyüşleri ile dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu klasiğini yine devam ettirdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile genel müdürler ve daire başkanlarının tamamıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan tanıtım çalışmalarıyla son dönemde ön plana daha çok çıkan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne adını yazdıran Koramaz Vadisi'nde sabah yürüyüşü yaptı. Başkan Büyükkılıç, doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğunda, etrafında Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar yerleşim bölgeleri olan tarihi ve doğa harikası Koramaz Vadisi'nde kurmaylarıyla birlikte değerlendirmelerde de bulundu.

Onlarca ağaç ve yüzlerce bitki türü ile adeta doğal yaşam müzesi olan, binlerce yıllık geçmişten, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan vadide, Büyükkılıç ve ekibinin yürüyüşü günün ilk ışıklarıyla başlayarak 1.5 saat sürdü.