Koray Gençerler ile 8.kez

Manisa Bölgesi Hakemi Koray Gençerler, 8'inci kez Kayserispor ve Alanyaspor maçlarına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Koray Gençerler olarak belirlendi. MHK'nin atadığı 41 yaşındaki isim 8'inci kez her iki takımın maçını yönetecek.,

Manisa Bölgesi hakemi, bugüne kadar Süper Lig'de 300 müsabaka yönetti. Bu maçlarda 130 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı. 82 maç da berabere bitti. 1313 kez ev sahibi takıma sarı kart çıkaran Gençerler, 96 kez de kırmızı kart gösterdi.

Koray Gençerler, İstikbal Mobilya Kayserispor'un ve Alanyaspor'un 7 müsabakasını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 3 galibiyet 3 mağlubiyet 1 beraberlik elde ederken Alanyaspor ise 1 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Gençerler, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda kazandığı Sivasspor maçını yönetirken Alanyaspor'un deplasmanda 1-0 kaybettiği Erzurumspor maçında düdük çalmıştı.

Koray Gençerler'in yönettiği Kayserispor maçları:

Sivasspor-Kayserispor 1-3

Konyaspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Ankaragücü 2-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

Kayserispor-Eskişehirspor 1-0

Trabzonspor-Kayserispor 2-1

Hacettepe-Kayserispor 0-0

Koray Gençerler'in yönettiği Alanyaspor maçları:

BB Erzurumspor-Alanyaspor 1-0

Giresunspor-Alanyaspor 4-2

Alanyaspor-Sancaktepe 0-1

Adanaspor-Alanyaspor 3-0

Orduspor-Alanyaspor 1-2

Alanyaspor-Boluspor 0-3

Alanyaspor-Hacettepe 1-1