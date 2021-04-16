Kore Büyükelçisi ERÜ'de geliştirilen yerli aşı hakkında bilgi aldı

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret ederek, ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi aldı.

Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'nin Erciyes Üniversitesinde ilk ziyareti rektörlüğe oldu. Ziyarette Büyükelçi Won Ik Lee ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi ile Kore üniversiteleri arasında yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Lee, ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında da bilgi aldı. Rektör Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Won Ik Lee'ye teşekkür etti. Kore'deki üniversiteler ile işbirliği içerisinde olduklarına dikkat çeken Rektör Çalış, “Önümüzdeki süreçte Kore'deki hem işbirliği içerisinde olduğumuz üniversiteler hem de diğer üniversiteler ile aramızdaki iş birliğini daha fazla geliştirmek istiyoruz. Özellikle öğrenci değişimi ve araştırma konularında stratejik bir ortaklık içerisinde olmayı istemekteyiz. Bizler için Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalımız bir gurur kaynağı. Ama biz mühendislik ve tıp gibi birçok alanda da Kore ile üniversiteler bağlamında Ar-Ge çalışmaları da yapmak istemekteyiz” dedi.

Rektör Çalış, Türkiye'nin aşı üretiminde birkaç ülkeden birisi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu başarısına katkı sağlamaktan dolayı Erciyes Üniversitesi olarak gururlu olduklarını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Lee, ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın önemli araştırmalar yaptığının altını çizdi. Erciyes Üniversitesinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Lee, “Erciyes Üniversitesinde Kore çalışmalarının bir geçmişi var. Uzun yıllardır yapılan bu çalışmalar ile Kore dilinin bir geçmişi olması bizleri mutlu etmekte. Kore Üniversiteleri ile Erciyes Üniversitesinin iş birliği içerisinde olması bizler için de çok önemli. Kore çalışmalarına verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rektörlük ziyaretinin ardından İKUM'u ziyaret eden Büyükelçi Lee ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada Merkez Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer'den ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı çalışmalarında gelinen son nokta ve merkezde yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgiler aldı.