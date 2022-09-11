İhlas Haber Ajansı

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Korkmaz ailesinin mutlu günü

Kayserili iş insanı Ali Korkmaz’ın kızı Aslı Korkmaz, Davut Atlı ile dünya evine girdi.

Kayserili iş insanı Ali Korkmaz'ın kızı Aslı Korkmaz, Davut Atlı ile dünya evine girdi.


Davut ve Aslı çiftinin düğününe, iş ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da nikaha şahitlik etti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy genç çifte mutluluklar dilerken, çiftin evlilik cüzdanı da geline verildi.

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