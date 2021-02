Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi' ile safra kesesi ameliyatı oldu

Kayseri'de korona virüsü atlatan hasta, ‘spinal anestezi' ile safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Mutlu, “Covid nedeniyle ciğerleri zarar gören hastamızın ameliyatı spinal anestezi ile başarılı geçti” dedi.

Safra kesesinde taş olmasının toplumda sık rastlanan bir hastalık olduğunu ve hasta olan kişinin hayat kalitesinin değiştiğini söyleyen Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Mutlu, “Safra kesesinde taş olması, toplumda çok sık görülen bir olay. Bu rahatsızlığın tabanında neyin sebep olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama safra kesesinde taş oluştuktan sonra hastanın hayat kalitesi değişiyor. Hastaların sorduğu ve bizim de en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, safra kesesi alındıktan sonra ne olacak? Karaciğerin esas vazifesi safra üretmektir. Karaciğer günde 800 mililitre safra üretmektedir. Safra kesesi karaciğerin altında duran, içerisinde safra bulunan ve yemek yediğiniz zaman sindirime yardımcı olan bir organdır. Bu organın yokluğunda ise karaciğer safra üretir ve sindirim gerçekleşir. En önemli şeylerden bir tanesi de şu ki safra kesesinin içerisinde bulunan taşların alınması mümkün olan bir şey değil. Çünkü safra kesesi olmadan da hayatımıza kaliteli bir şekilde devam edebiliriz ve bunun yokluğunda herhangi bir kötü durumla karşı karşıya gelmeyiz. Safra kesesinde bulunan taş ve çamur safra kesesini ameliyatla almak gerekiyor. Bu hafta 70-80 yaşlarında bir hastamız vardı. Hastanın akciğerleri çok kötü durumdaydı. Ameliyat olması gerekiyordu. Şeker hastalığı vardı. Safra kesesi her an perfore olabilirdi. Anestezi bölümümüz akciğerlerin çok kötü olduğunu söyledi. Bundan dolayı hastanın ameliyattan sonra postop yoğun bakımında kalması gerekiyordu. Anestezi bölümüyle tekrar yaptığımız toplantıda spinal anestezi yapmaya karar verdik. Hastamıza spinal anestezi yapıldıktan sonra kapalı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik” dedi.

“Safra kesesi olmadan da kaliteli hayat yaşamak mümkün”

Karaciğerin safra üretme fonksiyonu olduğu için safra kesesi olmadan da kaliteli bir hayat sürülebileceğini söyleyen Mutlu, “Karaciğer safra üretip bağırsaklara gönderdiği için safra kesesi olsa da olur olmasa da olur. Önemli olan safranın bağırsağa akmasıdır. Safra kesesi alındıktan sonra yiyecek ayırt etmenize gerek yok. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi içebilirsiniz. Safra kesesi olmadan da biz sindirimimizi gerçekleştirebiliriz. Yani safra kesesi ameliyatlarından sonra eğer başka bir durum yoksa her şeyi güvenle yiyip içebilirsiniz” dedi.

“Korona virüs geçiren hasta spinal anestezi ile başarılı bir şekilde ameliyat oldu”

Daha önce korona virüsten dolayı akciğerleri tahrip olan hastanın hayati tehlikesi olması nedeniyle spinal anestezi yöntemi kullanılarak ameliyat edildiğini söyleyen Fatih Mutlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz de safra kesesi taşı sorunu olan fakat korona virüs geçirmiş bir hastamızın spinal anestezi ile ameliyatını gerçekleştirdik. Spinal anestezi genellikle daha alt bölgedeki hastalıkların ya da ameliyatların tedavisinde kullanılan bir yöntem. Ancak bu hastada bizim tek çaremiz vardı, o da spinal anesteziydi. Çünkü hasta kısa bir süre önce Covid-19 geçirmiş ve aynı zamanda da akciğerleri iyi değildi. Yani akciğerleri tam kapasite ile çalışır durumda değildi. Böyle bir hastayı ameliyata alırsak, akciğer problemlerinden dolayı yoğun bakımda kalabilir ve yatışı çok uzayabilir, hatta bunun sonucunda istemediğimiz durumlarla da karşılaşabilirdik. Onun için hastanemizde bulunan doktorlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik bu ameliyatı nasıl gerçekleştirebiliriz diye ve sonucunda spinal anestezi yapmaya karar verdik. Yani hasta ameliyat olurken gözü açıktı, bizimle konuşuyordu, bizimle konuşurken ameliyatını gerçekleştirdik. İkincisi de kolesistektomi çok dikkatle yapılması gereken bir ameliyat. Üzerinde yoğunlaşmanız gereken bir ameliyat. Bu ameliyatta bizim kestiğimiz sistik kanal ve karaciğerden bağırsağa inen ana hepatit kanal alt tarafta birleşir ve safra bağırsağa akar. Bizim akut dediğimiz bu hastalığı şu anda geçirmiş olan ve kronikleşmiş olan hastalarda sistik ve orta hepatit kanallar birbirine yapışıyor. Bu da hafiften ciddiye doğru gidiyor. Bunun için çok iyi incelememiz gerekiyor çünkü vereceğimiz en ufak zarar, sirozla karşınıza gelecek yeni bir hasta demektir. Safra kesesi ameliyatında karaciğeri sistik kanaldan sıyırıp dışarı alıyoruz.”

Mutlu, spinal anestezi ile açık ve kapalı ameliyatların yapılabileceğini söyleyerek, “Bu ameliyatta önemli nokta ise çok hızlı olunması gerekiyor. Burada hız çok önemli. Bizim ameliyatımız toplam 20 dakika sürdü, çünkü anestezinin etkisi hızlı bir şekilde geçebilir. Geçtikten sonra da büyük bir sıkıntı oluşturabilir hastanın bilinci açık olduğu için. Biz de güvenli ve hızlı bir şekilde çıkardık ve hastamızı taburcu ettik. Yani kısaca spinal anestezi ile safra kesesinin açık ya da kapalı ameliyatları yapılabilir” dedi.