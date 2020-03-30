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Korona virüs 'Taksicileri' vurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen taksiciler, işlerin az olmasından dert yandı.

Kayserili taksici Baki Aslan; "Devletimizin biran önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilmesi taksicileri üzdü. Kayserili taksici Baki Aslan, önlemlerin alınmasının iyi olduğunu ama işleri düştüğü için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.


Aslan, "Bu önlem iyi oldu ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde geçerli olması lazım. Kayseri'de zaten iş yok. Bizim durağımızda 3 tane tek rakam, 1 tane de çift rakam var. Günde 1-2 işle anca akşamı ediyoruz. Arabayı yenilemek için kredi çektim ama ödeyemiyorum. Zaten işlerin tadı yoktu. Yarın taksiye çıkmayacağım, benim evime kim ekmek getirecek. Mağdur olduk. Bütün taksiciler böyle. Herkes dertli. Devletimizi biran önce buna çözüm bulması lazım. Daha önce iyi kötü bir şeyler oluyordu ama korona virüs işimizi iyice bitirdi" dedi.

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