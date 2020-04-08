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Korona virüs tedbiri için yolu kumla kapattılar

Korona virüs tedbirleri kapsamlı bir şekilde uygulanırken Yeşilhisar ilçesinde iki mahallenin yolu alınan tedbirler çerçevesinde kum dökülerek geçişlere kapatıldı.


Türkiye'de de etkili olan ve toplam 75 kişinin vefat ettiği korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kolluk kuvvetleri tarafından eksiksiz uygulanıyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde virüsün yayılmasının engellenmesi için seyahatlere getirilen kısıtlamalar çerçevesinde Çadırkaya ve Dündarlı mahallelerinin yoluna kum dökülerek araç geçişleri engellendi.

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