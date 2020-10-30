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Korona virüse davetiye çıkaran düğüne polis engeli

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedbirlerine riayet edilmeden yapılan düğün, polis ekipleri tarafından dağıtıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedbirlerine riayet edilmeden yapılan düğün, polis ekipleri tarafından dağıtıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde boş bir dükkanda korona virüs tedbirlerine riayet edilmeden düğün yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğünde oynayanlar, korona virüse davet çıkardı. İhbar üzerine düğünün yapıldığı yere giden polis ve gece bekçileri, katılanları uyardıktan sonra düğünü sonlandırdı.

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