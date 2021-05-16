İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.


Develi ilçesine bağlı Küçükkünye mahallesinde marangozluk yapan 54 yaşındaki İsmail Çankırı, küçük dükkanında demir ve marongoz işlerini yaparak geçimini sağladığını söyledi. Çankırı, marangoz hanesinde daha çok ekmek tahtası imalatı yaptığını ancak her sektörde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle kendi sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti.


Çankırı, "Koronavirüs'den dolayı işlerimizin pek tadı yok, tek geçim kaynağım burası olduğu için ekmek teknemizin başındayız" şeklinde konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.