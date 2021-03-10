Koronavirüsle mücadelede Talas Belediyesi farkı

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ilk kez 11 Mart 2020'de görülen koronavirüs salgını birinci yılını doldurdu. Talas Belediyesi bu süre zarfında virüsle mücadelede gösterdiği performansla dikkat çekti.

Bir yandan ilk günden itibaren ilçede temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını eksiksiz gerçekleştiren Talas Belediyesi, bir yandan da vatandaşları moral motivasyon yönünden güçlü tutmak için çeşitli faaliyetlere imza attı.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi dönemini faaliyetlerini iki başlık altında değerlendirdiklerini belirterek, “Bir yandan virüsün yayılmasını önleyecek, insanlarımızın sağlığını koruyacak adımlar atılmalıydı bir yandan da bu dönemde evde kalmak zorunla olan vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak, strese girmesini önlemek ve boş vakitlerini iyi değerlendirmelerini sağlamak gerekliydi. Biz Talas Belediyesi olarak her iki konuda da oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk.” dedi.

İlk günden itibaren okullar öncelikli olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile pazar yerleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Yalçın, “Bunların yanı sıra 500 bin maske ile içerisinde kağıt sabun, limon kolonyası, ve koronavirüs önlemlerini anlatan broşür bulunan 20 bin hijyen çantası dağıttık. 3 bin bina görevlisi ile 5 bin esnafa içerisinde 5+1 litrelik dezenfektan, sprey başlığı, mikrofiber bezi, 5 adet maske ve 3 çift eldiven yer alan hijyen ve temizlik paketi ulaştırdık. 2 bin 500 km. uzunluğunda cadde, sokak ve kaldırım yıkadık, genel hijyen ve dezenfeksiyon işlemi yaptık.” diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİMİZE MORAL MOTİVASYON DESTEĞİ

Koronavirüsle fiziki olarak mücadele verirken ilçe sakinlerinin moralini yüksek tutacak, evde kaldığı süreyi iyi değerlendirecek etkinliklere de imza attıklarını kaydeden Başkan Yalçın, şöyle devam etti: “Evde kalan çocuklarımız ve velilerimiz okusunlar, vakitlerini iyi değerlendirsinler diye 30 bin kitap dağıttık. Kitaplarını okuyan çocuklarımızı tur otobüsüyle gezdirdik. Evde ailece okuyalım diye 20 bin adet ‘İletişim Ailede Başlar' kitabı ulaştırdık. Dışarı çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimize, evde bir uğraşı olsun diye 5 bin adet aromatik bitki sepeti dağıttık. Üstü açık etkinlik otobüsümüzü Talas'ın tüm cadde ve sokaklarında gezdirdik, milli ve dini bayramlarda, Ramazan gecelerinde insanlarımızın hoş vakit geçirmelerine imkân sağladık. Anneler Günü'nde, kısıtlama olduğu için evlerinden çıkamayan çocuklarımız adına annelerimize billboardlardan gül hediye ettik. Kadınlar Günü'nde yine aynı şekilde billboardlardan kahve ikramında bulunduk. Sosyal kültürel etkinliklerimizi online olarak sosyal medya üzerinden devam ettirdik. Vefa Sosyal Destek Merkezi ile 5 bin kişiye ulaştık ve temel ihtiyaçlarını karşıladık.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI”

Sağlık çalışanlarına da ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, onlara duydukları şükranın bir ifadesi olarak yeni yaptıkları bir parka ‘Sağlık Çalışanları Parkı' adını verdiklerini ifade ederek, “Pandeminin ilk günlerinde ilçemizdeki sağlık çalışanlarına 500 adet koruyucu siperlik hediye ettik. Ardından 326 hekim ve diş hekimimize aromatik bitki seti ve çeşitli hediyeler verdik. Açık hava görsellerinde teşekkür ilanı yayınladık. Üstü açık gezi otobüsümüzle evlerinin önünde mini konserler verip doğum günlerini kutladık. Bütün bunlara ilave olarak geçen yıl hizmete sunduğumuz en büyük yeşil alan olan 21 bin m büyüklüğündeki parka, ‘Sağlık Çalışanları Parkı' adını verdik. Onlar için ne yapsak az. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TABLET DESTEĞİ SAĞLAYAN İLK BELEDİYE

Eğitim konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, Türkiye'de tablet desteği sağlayan ilk belediye olduklarını işaret ederek, “İlçemizde uzaktan eğitime erişemeyen ihtiyaç sahibi 1000 öğrencimize tablet desteği sağladık. Bunu Türkiye'de ilk yapan belediye olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ESNAFA CAN SUYU

Pandemi sürecinde zor günler geçiren ilçe esnafına da destek olduklarına vurgu yapan Başkan Yalçın, “Kapanan işyerlerinde çalışan 2 bin kişiye iaşe ve temizlik paketi ulaştırdık. Ayrıca pandemi nedeniyle faaliyetleri duran veya azalma yaşayan işyerlerinin 10 aylık kira veya ecri misil borçlarını sildik. Bu konuda bir ilke imza atmış olduk.” şeklinde konuştu.

TARIMA DESTEK HİÇ EKSİLMEDİ

Öte yandan tarımın öneminin bu süreçte daha iyi anlaşıldığının altını çizen Başkan Yalçın, tarlaların boş kalmaması için çiftçiye tohum desteği sağladıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘bir karış toprak bile boş kalmasın' talimatının gereği olarak kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimize kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimekten oluşan 13 ton kuru bakliyat tohumu dağıttık. Onlar da bu tohumları boş duran tarlalarına ektiler ve çok güzel verim aldılar. Ayrıca AGÜ'ye ait 200 dönümlük araziye de biz belediye olarak nohut ektik ve elde ettiğimiz nohutları ihtiyaç sahiplerine dağıttık.” dedi.