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Köy okulunda bilim fuarı heyecanı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Kamber Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Kamber Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışı gerçekleştirildi.


Açılış törenine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Şener Serim, İshak Orhan ve öğrenciler katıldı. Fuarda öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen protokol, yetkililerden fuar hakkında bilgi aldı.


Ayrıca, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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