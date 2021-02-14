Köylülerin araç lastiği ile adrenalin dolu kayak keyfi

Kayseri'de, köylüler şişirdikleri araç lastikleri ile metrelerce yükseklikten kayarak çocuklar gibi eğlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çaylıca mahallesindeki köylüler, tatil günlerini eğlenceye çevirdi. Araç lastiklerini şişirerek köyün yanı başındaki tepeye çıkan bir çok köylü, metrelerce yükseklikten kayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Çocuklar gibi eğlenen ve kaymaktan büyük keyif alan vatandaşlar, hızla kayarak düşen ve karda yuvarlanan arkadaşlarına gülmekten de kendilerini alamadı.