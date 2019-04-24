Kozaklı'nın ünlü kaplıcalarına Kayseri'den rakip çıktı

Kayseri'de serada kullanılmak üzere vurulan sondaj çalışmasında 40 gün sonra 85 derece sıcaklıkta su kaynağı bulundu.

Himmetdede Mahallesi'nde seracılıkta kullanılmak üzere sıcak su sondajı vurduran iş adamı Orhan Nebioğlu, "Kuyu vururken suyun sıcak olduğunun farkına vardık ve geçtiğimiz yıl ruhsatını aldık, bu yıl da çalışmalarımıza başladık" dedi.

Çalışmaların 40 gündür devam ettiğini ifade eden Orhan Nebioğlu, "Şu anda yaklaşık 85 derece sıcaklıkta su bulduk. Suyu analiz için gönderdik. Eğer değerler yüksek çıkarsa termal kaplıcalarda, seralarda ve ısınmada kullanılabilir" diyerek şunları söyledi:

"Yatırımı biz yapacağız tabii ki devletten de yardım talebinde bulunacağız. Bu bölgede işçi potansiyeli de olacak devlet desteği alacağız ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Devletimizin de desteklerini bekliyoruz. Kayseri Erciyes ile tanınan bir şehir fakat biz seracılık konusunda da tanınmasını istiyoruz. Erciyes soğuk, burası sıcak kaplıca ve otelciliğin gelişmesi için çalışma yapacağız. 85 derece sıcaklıkta bulduğumuz bu su termal turizme de büyük katkı sağlayacaktır. Analize gönderdiğimiz suyun da kaplıcaları ile ünlü Kozaklı suyuna yakın, şifalı bir su olduğu yönünde tahminlerimiz var. Analiz sonuçlarında faydalarını göreceğiz. Burada yapacağımız seranın suyu dönüşte boşa çıkacak bu suyu kaplıca, ısınma, turizm gibi yerlerde kullanmak istiyoruz. Çevre köylerde ısınmak için de gayet yeterli bir sıcaklığa sahip. Devletimizden gelecek destekle bu bölgenin sera bölgesi olacağına eminiz.”

Sondajı yapan Hacı Ali Altıntaş ise suyu yerin 580 metre altında bulduklarını ancak 650 metreye kadar indiklerini anlatarak, "Kuyunun 350 metresini demir borularla kapattık betonladık. Üst tarafın emniyetini aldık 580 metre de sıcak suya ulaştık. Suyun sıcaklığı şu anda 85 derece fakat düşük debi ile çekildiği için yavaş yavaş 90-95 dereceyi bulmasını bekliyoruz. Suyu 18 bar basınçla çıkarıyoruz yukarı. Aynı zamanda temizleniyor suyun dinamik seviyesi 90 metredeydi şuanda 60 metreye çıktı” diye konuştu.