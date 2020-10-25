İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı

Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nın 2.

Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.


Türkiye'de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavının önlisans mezunları için yapılan 2. oturumu, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri'de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı.


Sınava giren adayların yakınlarının okul kapısının önündeki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.