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KPSS sınavı korona virüs tedbirleri ile başladı

Binlerce kişinin memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS), Kayseri’de de korona virüs tedbirleri ile başladı.

Binlerce kişinin memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS), Kayseri'de de korona virüs tedbirleri ile başladı.


Türkiye'de binlerce memur olmak için beklediği KPSS sınavı, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri'de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alınırken, aday yakınlarının da kapılarda heyecanlı bekleyişi gözden kaçmadı.


Sınava giren Matematik bölümü mezunu Enes Furkan isimli vatandaş, “Sınava ilk girişim. Şu an herhangi bir heyecan hissetmiyorum, kendimi denemek için giriyorum sınava. Seneye için daha fazla hazırlanmayı düşünüyorum. Sınava girecek olan herkese başarılar diliyorum, herkes bu sınavdan istediğini alır umarım” dedi.

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