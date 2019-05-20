Kravets 1 ay sonra gol attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets, ligde 1 ay sonra gol attı.

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Akhisarspor ile 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da golcü futbolcu Artem Kravets suskunluğunu bozdu.

1 aydır gol atamayan Ukraynalı golcü, son olarak Galatasaray deplasmanında gol atmıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Akhisarspor maçında takımının ilk golünü atan Artem Kravets, bu sezonki 5.golüne imza koydu.

Golcü futbolcu, bu sezon Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Akhisarspor maçlarında gol buldu.