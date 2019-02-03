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Kravets siftah yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 1-1'lik sonuçla hanesine 1 puan yazdıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon 9 maçta görev alan ve son haftalarda ise ilk 11'de sahaya çıkan Ukraynalı futbolcu Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü atarken bu sezon için de siftah yaptı.


Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlanda 3 golü olan Kravets, ligde de golle tanışmış oldu.

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