Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (KSMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu başladı.

Genel kurula, KSMMMO Başkanı Fatih Tanrıöver, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, oda üyeleri ve çevre illerin oda başkanları katıldı. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın olağan üstü yönetim kurulu değişikliğinden sonraki ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul toplantısında, Divan Başkanı olarak TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı için Süleyman Şahin, Özkan Ulu, Ali Yedikaya ve mevcut başkan Fatih Tanrıöver aday oldu. Genel Kurula katılımın ilk defa bu kadar az olması dikkatlerden kaçmadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Fatih Tanrıöver, katılımcılara teşekkür etti. Genel kurulda katılımın oldukça az olduğunu ama bu sayının yarınki seçimlerde mutlaka artması gerektiğini söyleyen Tanrıöver, yarın saat 09-17 arasında gerçekleşecek olan yönetim kurulu başkanlığı seçimine üyeleri davet etti.