KSMMMO üyeleri, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan KSMMMO Başkanı Fatih Tanrıöver, “Son yıllarda Gelir İdaresinin başlattığı meslek projelerine son derece uyum sağladık. Çok ciddi destek verdiğimiz bu projelerde ciddi rol aldık ve ülke ekonomisine katkılarda bulunduk” dedi.

Son yıllarda özellikle aşırı iş yükü, iş stresi ve özellikle poşet beyanı gibi ekstra durumların üzerimize kalması dolayısıyla muhasebeci ve mali müşavirlerin ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Tanrıöver, “1-7 Mart arasında kutlanan haftamızda bu sene buruk ve üzüntülüyüz. Çünkü son zamanlarda özellikle mesleki sıkıntı ve streslerden kaynaklanan durumlardan dolayı meslektaşlarımız kalp krizi geçirmektedir. Hatta geçici verginin son gününde doktorun işe gitme demesine rağmen işyerine gidip beyanname hazırlarken vefat eden meslektaşlarımız olmuştur. Rahatsızlanan meslektaşlarımıza Allah'tan şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu mesleği severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu mesleği daha iyi şartlarda yapmak istiyoruz. Bu yüzden bizim de bazı taleplerimiz var” şeklinde konuştu.