KSMMMO Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek 2019 yılında ortak projeler hakkında görüştürler.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fatih Tanrıöver, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç'a oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Oda Başkanı Fatih Tanrıöver, oda olarak birçok kez mali hizmetler konusunda sempozyum düzenlediklerini hatırlatarak “Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası olarak üyelere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Değişen mevzuat ve yönetmelikler ile ilgili olarak üyelerimize yönelik sık sık sempozyumlar düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak açılan mesleki eğitim kurslarında dış ticaret, bilgisayarlı muhasebe, muhasebecilik gibi kursları takdir ile karşılıyoruz. Mesleki oda olarak ortak eğitim çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, belediye olarak 1990 yılından itibaren başlatılan bilgisayarlı muhasebe destek çalışmaları sonucunda şu anda belediyenin e-devlet sistemine dönüştüğünü ve tüm muhasebe çalışmaların internet üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.