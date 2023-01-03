KSMMMO'dan Develililer Derneği'ne ziyaret

Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi, Kayseri Develililer Derneği Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyarete KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, Başkan Yardımcısı Adnan Uslular, Oda Saymanı Derya Çopuroğlu ve oda üyesi Orhan Özçandır katıldı. İsmail Arslan'a yeni dönemde de başarılar dileyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, “Bizim için çok değerli olan saygıdeğer meslektaşımız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Arslan'a tekrardan Kayseri Develililer Derneği Başkanı olması dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz. Başarılı bir dernek başkanlığı süreci yönetti ilk döneminde. Biz de yakinen takip etmeye çalıştık ama gördük ki bu işlerde emek vermek gerekiyor. Böyle bir dernekten daha önce hiç haberimiz yoktu ama sağ olsun meslektaşımız, kıymetli ağabeyimiz çok güzel çalışmalarla Kayseri'ye ve Kayseri dışındaki Develilere de yaptığı çalışmalarla derneği tanıtma fırsatı buldu. Ben bundan dolayı kendisini kutluyorum, bu dönemde tekrardan başarılar diliyorum. Bunun yanında yine kendisi bizim için çok saygıdeğer, değer verdiğimiz bir ağabeyimiz. Aynı zamanda şehrimizin takımı olan Kayserispor'un Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine tekrardan seçilmiş oldu. Ben bu vesile ile hem dernek başkanlığını hem de Kayserispor Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde kendisine başarılar diliyorum. Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası yönetimi ve üyeleri olarak da yapacağı bütün çalışmalarda bizler de elimizi taşın altına koymaktan, kendisinin olduğu her yerde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Kayseri Develililer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan da, “Öncelikle odamızın değerli başkanı Ali başkanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisi her yıl belirli periyotlarda derneğimizi ziyaret eder. Kendisi de zaten Develili sayılır, fahri üyemizdir. Kendisine ayrıca ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Oda çalışmalarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.