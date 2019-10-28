KTB sarımsağın kota ile üretilmesini istedi

KTB Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı açıklamada, sarımsak üretimini değerlendirdi. Bağlamış, “Sarımsak da geçen yıl normal üretimin üzerinde bir üretim olmuştu ve üreticiler sarımsaklarını satamamıştı. 1 TL ile 5 TL arasında perakende de satılmaya başlanmıştı. Geçen yıl üreticinin malı para etmeyince çiftçiler bu yıl yüzde 50 gibi aşağı üretim yaptılar. Ekim yapınca ihtiyaç ölçüsünde üretim olmadı. Bundan dolayı da normalin 5 katı bir perakende satış fiyatına ulaştı” ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafından alınan önlem sayesinde sarımsağın fiyatının düştüğünü kaydeden Bağlamış, “Şuanda hükümet bununla ilgili önlem aldı ve fonu düşürdü. Fondan dolayı şuanda 35-40 TL olan sarımsağın perakende fiyatı şuanda 20-25 TL arasında seyretmeye başladı. Her zaman söylediğimiz gibi bu ürünler kotayla ekilirse hem ülkemiz için yeterli sayıda üretim yapılır hem de ihracat için ona göre doneler elde edilir ve üreticiler zarar görmez” dedi.