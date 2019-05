KTB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış: "Pastırmalar 80-140 TL arasında, sucuklar ise 40-65 TL arasında satışa sunuluyor"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Pastırmalar 80-140 TL arasında, sucuklar ise 40-65 TL arasında satışa sunuluyor" dedi.

Oda binasında pastırma, sucuk sektörü ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Başkan Bağlamış; et fiyatlarında meydana gelen yükselmelerden dolayı pastırma ve sucuğun fiyatında da artış olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti pastırma, sucuk ve sucuk içi olacaktır. Pastırma, sucuk ve sucuk içi iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ve en çok tercih edilen yiyeceğidir. Ramazan boyunca 150 ton pastırma, 450 ton sucuk satışı bekliyoruz. Son zamanlarda kırmızı etteki dalgalanmalar ve fiyat artışı, et kaynaklı olarak pastırma ve sucuğa da yansımış durumda. Gıdada özellikle et fiyatlarında yaşanan zamlar, pastırma ve sucukta da fiyatları yükseltti. Ramazanda sofralarda iftariyelik olarak yerini alan pastırma ve sucuk fiyatlarında 5 ila 6 TL arasında artış yaşandı. Pastırmalar 80-140 TL arasında, sucuklar ise 40-65 TL arasında satışa sunuluyor. Sektörümüz ağırlıklı olarak pastırma, sucuk ve mantı üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu ürünleri genellikle şehir dışına ve yerli turistlere satışını gerçekleştiriyoruz. Ramazanda Kayseri halkı ağırlıklı olarak pastırma tüketiyor. Kayseri denilince herkesin aklına şehirle özdeşleşen pastırma, sucuk ve mantı gelmektedir.

Türkiye'dek lüks restoranlardan evimizdeki sofralara kadar Kayseri'nin pastırma ve sucuğunun baş köşede olduğunun altını çizen Başkan Bağlamış; "Türkiye'nin dört bir yanında lüks restoranalrdan evimizdeki iftar sofralarına kadar Kayseri'nin pastırma ve sucuğu baş köşededir. Türkiye'nin birçok yerinde pastırma ve sucuk üretilmesine karşın, Kayseri sucuğunun ve pastırmasının lezzeti farklıdır. Şehrimizin iklimi bu ürünler için oldukça uygundur. Kullanılan baharat ve sarımsak gibi girdiler de geleneksel lezzeti artırmaktadır. Kayseri olarak Türkiye genelinde pastırmanın yüzde 35'ini, sucuğun ise yüzde 45'ini üretiyoruz. Bu oranları yükseltmek için üye firmalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Kayseri sucuğu ve pastırmasını tanıtmak ve Kayseri ekonomisine daha fazla gelir sağlamak için sucuk ve pastırma üreticilerimizi borsamızda ağırlayacağız. Biz, her anlamda Kayseri ekonomisine katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.