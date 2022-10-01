KTB.'de seçim başladı

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimleri başlarken, seçimlerde mevcut Başkan Recep Bağlamış tek aday olarak katılıyor.

7 meslek komitesinin belirleneceği genel kurulda oy verme işlemleri başladı. Seçime tek listeyle giren mevcut başkanı Recep Bağlamış, üyelere teşekkür ederek; "Bugün Kayseri Ticaret Borsası'nın demokrasi günü. Üyelerimizin yoğun teveccühü var, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak 4 buçuk yıldır Kayseri Ticaret Borsası üyelerine elimizden geldiği kadar hizmet göstermeye gayret ettik. İnşallah bu dönemde de çıtayı yükselterek daha iyi hizmet verme gayretinde olacağız. Huzurluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz seçim öncesinde başkanlığa aday olan kişilerin heyecanı olur. Bugün de biz bu heyecanı yaşıyoruz. İnşallah sandıklar açıldığında bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Üyelerimize teşekkür ediyorum, teveccüh gösteriyorlar. Çünkü artık odalarını tanıyorlar, verdiğimiz hizmetlerden haberdarlar. Odalarının kendilerine nasıl bir hizmet verdiğini 4 buçuk yılda öğrendiler. Biz de onlar için elimizden gelen gayret içerisindeyiz. Seçimlerde her zaman üyelerimiz ve şehrimiz kazanır. İnanıyorum ki Kayseri'de her zaman demokratik seçimler olur. Şimdiden bütün oda seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Üyelerimize daha iyi hizmet etme gayretinde olacağız"

Odanın önümüzdeki dönemde de projeleri olacağını aktaran Başkan Bağlamış; "Mevcut devam ettiğimiz 2 tane projemiz var. Birisi hayuvan pazarı borsası projemiz ve diğer projemiz lisanslı depolarla iligli çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimize boş beyanlarda bulunmuyoruz, inşallah bu iki projemizi tamamladıktan sonra süremiz yeterli gelirse üyelerimize yeni projelerimiz olacak. Bizim amacımız Kayseri ve üyelerimize hizmet etmek. Onların en iyi şekilde hizmet alabilmesi adına yeni projeler geliştirerek özellikle hibeler alarak şehrimize katma değer sağlamaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimlerde 710 kişi oy kullanacak.